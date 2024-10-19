Самолет Лукашенко выставляется в обновленном авиамузее в Липках под Минском

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко выставляется в обновленном авиамузее в Липках под Минском, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что обновленная экспозиция музея авиатехники под открытым небом при Центральном аэроклубе ДОСААФ имени Грицевца была торжественно открыта у аэродрома Липки, расположенного под Минском.
В экспозиции представлены более 30 воздушных судов. К примеру, самолет Ту-154М с бортовым номером EW-85815, который эксплуатировался примерно четверть века, начиная с 1995 года, как правительственный самолет. Уточняется, что это был первый спецборт, на котором летал глава государства. В сообщении также сказано, что президент Беларуси на указанном самолет совершил знаменитый визит в Югославию (подробнее можно прочесть здесь) во время бомбардировок НАТО.
Также в обновленном авиамузее можно увидеть различные модели самолетов МиГ, Су, а также вертолетов конструкторских бюро Камова и Миля, начиная с тех, которые давно не используются. Кроме того, представлены образцы, стоящие на вооружении современных армий. Есть и списанные суда. Кроме того, можно увидеть НКТЛ 29−39 — наземный катапультный тренажер.
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