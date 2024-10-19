Самолет Лукашенко выставляется в обновленном авиамузее в Липках под Минском

В экспозиции представлены более 30 воздушных судов. К примеру, самолет Ту-154М с бортовым номером EW-85815, который эксплуатировался примерно четверть века, начиная с 1995 года, как правительственный самолет. Уточняется, что это был первый спецборт, на котором летал глава государства. В сообщении также сказано, что президент Беларуси на указанном самолет совершил знаменитый визит в Югославию (подробнее можно прочесть здесь) во время бомбардировок НАТО.