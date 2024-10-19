В Ростове-на-Дону высадили более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников

В День древонасаждения в Ростове-на-Дону высадили более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысячи кустарников. В акции приняли участие почти 7 тысяч человек, рассказал в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Деревья высаживали целыми семьями, озеленяли дворы, парки, скверы и общественные пространства. В частности, сегодня заложили новые тематические аллеи и продолжили уже существующие. В общей сложности появилось более 40 аллей, — отметил Алексей Логвиненко.
Например, в парке в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов, в микрорайоне Суворовском, теперь есть аллея в честь участников СВО, а в честь Года семьи была заложена «Аллея школьной семейной династии», состоящая из 50 кленов.
Также ростовчане создали аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам, первоклассникам, маленьким патриотам и выпускникам.
В парке имени Вити Черевичкина теперь появилась аллея стипендиатов главы администрации Ростова-на-Дону, а в парке 1 Мая заложили аллею «Белые розы» в честь певца Юрия Шатунова.
В парке Левобережном украсили тематическую зону «Остров любви», а в парке имени Максима Горького оформили ландшафтную композицию «275 лет городу Ростову-на-Дону». В зоопарке создали «Цветочную станцию» и «Поляну белых медведей».
— Спасибо всем, кто присоединился к масштабному празднику. У тех, кто не смог внести вклад в озеленение города, еще есть возможность сделать это. Осенние Дни Древонасаждения продлятся в Ростове до середины ноября, — добавил Алексей Логвиненко.