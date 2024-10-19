В Ростове-на-Дону высадили более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников

— Спасибо всем, кто присоединился к масштабному празднику. У тех, кто не смог внести вклад в озеленение города, еще есть возможность сделать это. Осенние Дни Древонасаждения продлятся в Ростове до середины ноября, — добавил Алексей Логвиненко.