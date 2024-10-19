Мизулина не намерена заключать мир с Лебедевым и Дудем по делу об оскорблении

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он.