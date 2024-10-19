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Способы избавиться от анонимных спам-звонков назвали правоохранители Ростова

Сотрудники прокуратуры объяснили ростовчанам секреты блокировки спама.

Источник: Комсомольская правда

Защититься от назойливых анонимных спам-звонков станет проще. Компании, которые звонят абонентам мобильных операторов, должны будут предоставлять информацию о цели своих звонков для того, чтобы люди видели, кто и зачем хочет их слышать. Иначе вызов будет блокироваться — уже опубликован соответствующий проект федерального закона. В прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону объяснили, как это будет работать.

— Компании, совершающие звонки абонентам мобильной сети, особенно массового характера, будут обязаны сообщить своему оператору, кто они и зачем звонят. Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка, — прокомментировали механизм ограничения в прокуратуре.

Надо сказать, что абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать лишь те, которые готов принимать.

— Если же компания не предоставит требуемую информацию, то вызов будет просто блокироваться.

Все критерии массовых звонков и правила передачи сведений от компаний предстоит определить правительству России.

— Это станет важным решением, поскольку в среднем за месяц крупнейшие мобильные операторы в стране блокируют в среднем полмиллиарда нежелательных звонков, которые зачастую навязывают сомнительные услуги или даже хуже — являются попыткой мошенничества. И у некоторых операторов уже работают сервисы по определению того, кто совершает обзвон. Важно, чтобы функция стала доступна для всех абонентов, чтобы они могли идентифицировать полезные и нежелательные звонки.