Способы избавиться от анонимных спам-звонков назвали правоохранители Ростова

— Это станет важным решением, поскольку в среднем за месяц крупнейшие мобильные операторы в стране блокируют в среднем полмиллиарда нежелательных звонков, которые зачастую навязывают сомнительные услуги или даже хуже — являются попыткой мошенничества. И у некоторых операторов уже работают сервисы по определению того, кто совершает обзвон. Важно, чтобы функция стала доступна для всех абонентов, чтобы они могли идентифицировать полезные и нежелательные звонки.