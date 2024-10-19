Ростовчан предупредили о вовлечении детей в мошеннические схемы

Аферисты могут использовать сложные схемы мошенничества и вовлекать в него школьников и студентов. Об этом рассказали в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону.
— Первый способ — это дропперство. Здесь мошенники переводят похищенные у других людей деньги на счета школьников, а затем просят детей за вознаграждение обналичить сумму или перевести ее сообщникам, — объяснили в прокуратуре.
Такие промежуточные счета и называются дропперскими, а посредников — дропперами. Зачастую подростки даже не понимают, что, выполняя такую просьбу, помогают мошенникам.
— Второй способ обмана — это «вывод денег» с Пушкинской карты. Мошенники продают в соцсетях «инструкции» по обналичиванию средств, хотя это невозможно. За фальшивый «рецепт» просят порядка 100 рублей.
Правоохранители просят родителей подростков объяснить детям, что они могут стать жертвами мошенников или стать невольным участником незаконной схемы, и уберечь их от общения с аферистами.