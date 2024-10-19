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Экс-участник One Direction Зейн Малик отложил тур в США из-за смерти певца Пейна

Источник: Известия

Британский певец и экс-участник One Direction Зейн Малик отложил сольный тур по США из-за гибели Лиама Пейна. Об этом в субботу, 19 октября, он сообщил в своих социальных сетях.

«В связи с душераздирающей потерей на этой неделе я принял решение отложить этап тура Stairway to the Sky в США. Даты переносятся на январь», — написал певец на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года в Буэнос-Айресе 16 октября. Скорая помощь приехала к отелю, с балкона которого выпал певец, через семь минут после вызова, но врачи не смогли спасти артиста. Отмечается, что перед инцидентом в полицию сообщили об «агрессивном мужчине», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

В тот же день таблоид Marca сообщил, что полиция обнаружила в номере Пейна разбитый телевизор и некое порошкообразное вещество. В ванной комнате были огарки свечей и следы подпалин. Кроме того, выяснилось, что при падении певец получил перелом основания черепа, и спасти его было невозможно. Позднее прокуратура указала на бессознательное состояние Пейна при падении.