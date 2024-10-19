Экс-участник One Direction Зейн Малик отложил тур в США из-за смерти певца Пейна

Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года в Буэнос-Айресе 16 октября. Скорая помощь приехала к отелю, с балкона которого выпал певец, через семь минут после вызова, но врачи не смогли спасти артиста. Отмечается, что перед инцидентом в полицию сообщили об «агрессивном мужчине», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.