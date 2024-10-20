Что можно и нельзя делать в Сергеев день 20 октября, когда наступает зима

Запрещено принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей. Считается, что вместе с ними можно забрать себе чужие неприятности и беды. Не следует жаловаться на жизнь. День также не подходит для ссор с близкими и родными людьми. Предки верили, что конфликт может затянуться на долгое время.