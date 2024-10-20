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Что можно и нельзя делать в Сергеев день 20 октября, когда наступает зима

Собрали приметы и запреты на 20 октября, когда отмечают Сергеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 октября вспоминает святых Сергия Печерского и Сергия Обнорского. В народе принято праздновать Сергеев день. Но есть еще одно название — день Сергия Зимнего. Согласно приметам, с указанной даты устанавливалась зимняя погода.

Что нельзя делать 20 октября

Запрещено принимать подарки от незнакомых или малознакомых людей. Считается, что вместе с ними можно забрать себе чужие неприятности и беды. Не следует жаловаться на жизнь. День также не подходит для ссор с близкими и родными людьми. Предки верили, что конфликт может затянуться на долгое время.

Что можно делать 20 октября

По традиции, в Сергеев день девушки старались умываться кислым молоком для того, чтобы сохранить молодость и красоту. Все дело в том, что 20 октября кислое молоко обладало целебными свойствами.

Согласно приметам, снег говорит про раннюю зиму. Хорошая погода указывает на то, что она простоит три недели. Про снег и мороз предупреждает бледная Луна.

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