Синоптики сказали про −6 ночью и +15 градусов днем в Беларуси 20 октября, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые гололед и туман. Ветер будет неустойчивым. В ночное время прогнозируются заморозки от 0 до −6 градусов. Синоптики отмечают, что лишь местами по Беларуси температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов. Днем воздух прогреется от +9 до +15 градусов.
Кстати, белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.
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