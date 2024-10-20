Синоптики сказали про −6 ночью и +15 градусов днем в Беларуси 20 октября

Согласно прогнозу синоптиков, прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые гололед и туман. Ветер будет неустойчивым. В ночное время прогнозируются заморозки от 0 до −6 градусов. Синоптики отмечают, что лишь местами по Беларуси температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов. Днем воздух прогреется от +9 до +15 градусов.