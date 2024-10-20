Песенки спеты: как Александр Домогаров стал Вертинским

А закончил Александр Домогаров спектакль словами, над которыми каждый в зале обязательно задумается. «Мы так безоглядно и широко тратим свое божье дарование, и в этих огромных хлопотах, победах, проходит вся жизнь. А когда всё проходит, тебе уже где-то за 60 лет. Мы имеем свои сроки. Наши таланты с годами гаснут, увядают, отцветают. Огромная трагедия артиста в том, что тело его стареет, а душа остается молодой. До конца карьеры с ним остается мастерство. Артист — это аккорд, а когда в нем не звучит хотя бы одна нота, аккорда — нет. И знаете, что я понял за всю свою жизнь: самое трудное — просто жить».