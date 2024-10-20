Павильоны просят огня: тайны великих зодчих прошлого

Вполне способна шокировать впечатлительного читателя и та непринужденность, с которой превращается из садовника в архитектора персонаж главы «За что небоскребы благодарны пальмам» Джозеф Пакстон, чье имя сейчас ассоциируется прежде всего с лондонским Хрустальным дворцом. А начинал Пакстон как садовник, но далеко не простой: недюжинный размах был присущ ему изначально, и самым масштабным из его садоводческих достижений стала выращенная в специальной оранжерее гигантская кувшинка «Виктория Регия», названная в честь королевы. Видимо, после этого в садоводстве и ландшафтном дизайне двигаться было уже некуда, поэтому Пакстон устремился к новым вершинам с помощью своего влиятельного заказчика — герцога Девонширского: «Садовник так хорошо себя зарекомендовал, отличаясь творческой энергией и тонким вкусом, а также открытостью всему новому в области паркового строительства, что герцог стал доверять ему чисто архитектурные проекты по возведению часовых башен, павильонов и даже вокзалов».