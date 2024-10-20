Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь на понедельник, 21 октября, и будет виден с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Его активность может оставаться высокой в течение последующих нескольких ночей, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Активность потока часто остается почти на одном уровне в течение нескольких последующих ночей после пика», — уточнили в организации, добавив, что число метеоров в ночь на понедельник ожидается на уровне 15 в час.
Луна 21−22 октября будет находиться в фазе последней четверти и будет засвечивать небо недалеко от радианта Орионид, что может помешать наблюдению.
Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея (1Р/Halley). Она является самой известной среди периодических комет, за которой наблюдают астрономы. Комета возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Орбита кометы дважды пересекает земную, поэтому жители Земли видят два метеорных потока, образованных ею: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды.
«Последний раз она подлетала к Солнцу в 1986 году и насытила свою орбиту частичками кометной пыли. В следующий раз она пролетит близко к Солнцу и Земле только в июле 2061 года», — сообщили ученые.