ТАСС: Понасенков признан иноагентом из-за 30 антироссийских роликов

Результаты внеплановой проверки деятельности Понасенкова показали наличие различных форм иностранного влияния. В период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года он неоднократно выезжал за границу, преимущественно в Италию, откуда публиковал видеоролики. В этих материалах содержалась основная идея о превосходстве европейской государственности и западной цивилизации над российским политическим и социальным устройством, выраженная через аллегории и метафоры.