ТАСС: Понасенков признан иноагентом из-за 30 антироссийских роликов

Публицист Евгений Понасенков* был внесен в реестр иностранных агентов, в частности, из-за более 30 антироссийских видеороликов, созданных в Италии под влиянием зарубежных сил.
Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в этих роликах он ставил под сомнение легитимность и авторитет российских лидеров.
Результаты внеплановой проверки деятельности Понасенкова показали наличие различных форм иностранного влияния. В период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года он неоднократно выезжал за границу, преимущественно в Италию, откуда публиковал видеоролики. В этих материалах содержалась основная идея о превосходстве европейской государственности и западной цивилизации над российским политическим и социальным устройством, выраженная через аллегории и метафоры.
В документах также отмечено, что Понасенков призывал Россию ориентироваться на государственное устройство стран ЕС. Он неоднократно подвергал сомнению легитимность и авторитет российских лидеров.
Сам Понасенков, подав иск к Минюсту, утверждает, что с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года не получал никакой иностранной помощи или финансовых средств. Он потребовал, чтобы Министерство юстиции провело внеплановую проверку для исключения его из реестра иностранных агентов.
Ранее Верховный суд России отклонил жалобу блогера Евгения Понасенкова на решение об отказе исключить его из соответствующего реестра.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.