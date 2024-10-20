Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области дрон ВСУ

Один беспилотник Вооруженных сил Украины ликвидирован над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
Он отметил, что беспилотник был уничтожен российскими системами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.
По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что российские средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников над территорией региона.
До этого глава Курской области Алексей Смирнов сообщал, что силы ПВО сбили над регионом восемь украинских беспилотников.