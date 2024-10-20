«Терпела боль месяцами»: Пенсионерке с необычно распухшим коленом помогли ростовские врачи

Ростовские врачи продолжают нести вахту — по зову коллег из новых регионов России они проводят там диспансеризацию, чтобы вовремя выявить страшные недуги, лечение которых отложить нельзя.
Только за первое полугодие этого года врачи РостГМУ осмотрели и проконсультировали почти 2 500 жителей Херсонской области. И многие пациенты после приема у наших специалистов теперь приезжают в донскую столицу на операцию.
ХОДИЛА С ПАЛКАМИ.
Доктора признаются, тяжелые случаи там встречались очень часто. Ведь до недавнего времени жители были ограничены в получении квалифицированной медпомощи, тем временем их болезни приобрели тяжелые формы. В большинстве случаев это касается опорно-двигательного аппарата.
— В Скадовске много переселенцев из территорий, опасных для проживания. У многих пациентов мы выявили дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, травмы и последствия травм, — рассказала ортопед-травматолог, доктор медицинских наук Анна Алабут. — Люди терпели боль месяцами. И сейчас очень важно, чтобы они точно знали, куда им обращаться для дальнейшего, возможно, оперативного лечения.
Чтобы понять, как много людей нуждаются в медпомощи, достаточно сказать, что 72-летняя Валентина Викторовна, которая практически не могла ходить, в июле этого года просидела в огромной очереди в ЦРБ Скадовска, чтобы попасть на прием к Анне Владимировне.
— Я на колени очень давно жалуюсь, — рассказала пенсионерка. — Ходила, опираясь на обычные палки, даже не для скандинавской ходьбы. А, когда к нам приехали врачи «с материка», дочка повела меня на прием. Я даже не думала, что мне смогут помочь.
ИЗМЕНЕНИЯ ВИДНЫ НЕВООРУЖЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ.
У пациентки была выявлена тяжелая патология — артроз коленного сустава. Она пришла с данными обследований, рентген-снимком. Но изменения в правой ноге были такими, что все оказалось видно невооруженным взглядом. У женщины были показания для тотального эндопротезирования сустава.
Изменения в организме поразили даже опытных докторов.
— Операцию нужно было делать еще несколько лет назад — настолько случай оказался запущенным. У пациентки был огромный надколенник, в два с половиной — три раза больше нормы для человека. К этому привело нарастание на сустав остеофита — избыточной костной ткани. Она царапала сустав при движении, вызывая боль, что привело к стойкой контрактуре — ограничению движения.
Когда жительнице Скадовска предложили приехать в Ростов на операцию в РостГМУ, она испугалась, что все это сложно, а ехать — далеко. Благо, вопрос взяла под контроль ее дочь и уговорила маму на хирурическое вмешательство. Тем более, что у пациентки не было каких-то тяжелых патологий сердца и других внутренних органов, которые бы помешали операции.
ЗАМЕНИЛИ СУСТАВ И УБРАЛИ ЛИШНЕЕ.
Операция, которую провели Анна Алабут и ассистент Михаил Горбачев, оказалась технически сложной из-за того, что случай был сильно запущенным.
— Пациентке выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава. Также механически обработан обросший костной тканью надколенник, чтобы уменьшить его до нормальных размеров и оставить на месте. По возможности мы стараемся не протезировать надколенники, поскольку это часто влечет за собой осложнения. Меняются только разрушенные. А, если они в хорошем состоянии, стараемся сохранить. В этом же случае убрали лишнее, сформировали правильный и красивый надколенник, проверили, насколько хорошо он скользит по протезу.
Спустя время после операции женщина никак не могла привыкнуть, что уже не испытывает боль в правой ноге от любого движения. Как только в палату на обход приходили врачи, чтобы узнать о ее самочувствии, пожилая женщина сразу же хотела их обнять.
— Ко мне отнеслись очень по-доброму. Вот как бабушка внучку гладит, чтобы не плакала, так и меня жалели, и становилось чуточку легче, — делится пациентка.
Теперь Валентина Викторовна готовится к замене коленного сустава на левой ноге. Но теперь уже ничего не боится.
Ростовские врачи приняли тысячи жителей новых регионов, и у многих нашли серьезные заболевания. Фото: пресс-служба РостГМУ.