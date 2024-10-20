«Терпела боль месяцами»: Пенсионерке с необычно распухшим коленом помогли ростовские врачи

Когда жительнице Скадовска предложили приехать в Ростов на операцию в РостГМУ, она испугалась, что все это сложно, а ехать — далеко. Благо, вопрос взяла под контроль ее дочь и уговорила маму на хирурическое вмешательство. Тем более, что у пациентки не было каких-то тяжелых патологий сердца и других внутренних органов, которые бы помешали операции.