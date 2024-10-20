Клычков: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ сбили еще четыре беспилотника ВСУ над Орловской областью. Об этом в своем в Telegram-канале заявил глава региона Андрей Клычков.
«Средства ПВО работают надежно, в очередной раз благодарю наших защитников», — сказано в сообщении.
Ранее Клычков заявлял, что российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Орловской области.
До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что один беспилотник Вооруженных сил Украины ликвидирован над территорией региона.