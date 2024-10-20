Жители Земли в ночь на 21 октября смогут увидеть звездопад Ориониды

«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Активность потока часто остается почти на одном уровне в течение нескольких последующих ночей после пика», — уточнили в организации, добавив, что число метеоров в ночь на понедельник ожидается на уровне 15 в час.