Богомаз: в Брянской области сбили очередной украинский БПЛА

Еще один дрон Вооруженных сил Украины был ликвидирован российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
Ранее Богомаз заявлял, что один украинский беспилотник ликвидировали над территорией Брянской области.
До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что системы противовоздушной обороны ВС России сбили еще четыре беспилотника ВСУ над регионом.