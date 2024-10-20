В Сербии пройдет шествие «Бессмертного полка»

Правительство Сербии сообщило ранее, что государственные празднования 80-летия освобождения начнутся утром на горе Авала под Белградом с возложения венков к памятнику погибшим советским воинам, возглавит церемонию министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович при участии представителей минобороны Сербии, руководства посольств России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Затем состоится церемония возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда.
«В 12.00 (13.00 мск), после возложения, участники шествия собираются у мемориала “Освободителям Белграда”, и колонна “Бессмертного полка” пройдет по центральным улицам до площади Республики в центре. Ожидаем в первых рядах зампреда Совета Федерации Константина Косачева, зампреда Госдумы Петра Толстого, посла России Александра Боцан-Харченко, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, министра труда и соцзащиты Сербии Неманью Старовича и министра по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненада Поповича», — заявила РИА Новости представитель фонда «Бессмертный полк Сербия», добавив, что ожидает массовое участие российских и сербских граждан.
Президент Сербии Александр Вучич, по данным его администрации, утром 20 октября возложит венок к памятнику «Неизвестному солдату» Первой мировой войны на Авале. В 12.00 (13.00 мск) в его резиденции в центре Белграда будет торжественно открыта выставка «Военная дипломатия на пути к свободе».
От имени Вучича председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич выступит днем в воскресенье на торжественном собрании в честь 80-летия освобождения в Национальном театре Сербии.
Вечером на центральной площади Республики запланирован концерт российской исполнительницы Пелагеи и ансамбля «Казачий курень» из Волгограда.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Вучич после встречи с послом РФ Боцан-Харченко 6 сентября заявлял о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточняя, в каком именно формате планирует разговор.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.