В Сербии пройдет шествие «Бессмертного полка»

В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.