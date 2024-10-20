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Губернатор Артамонов заявил, что в небе над Липецком сбиты дроны

Глава региона отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники уничтожили в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Игорь Артамонов.

«БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы», — сказано в сообщении.

Губернатор также добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявлял, что еще один дрон украинских войск был ликвидирован российскими системами противовоздушной обороны над территорией региона.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что средства ПВО Вооруженных сил России сбили четыре беспилотника ВСУ.