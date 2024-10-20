Уличный художник BFMTH заявил, что его объявили в розыск

Анонимный уличный художник BFMTH из Екатеринбурга заявил, что его объявили в розыск в России за арт-объект «Старые порядки» и «другие работы с патриархом Кириллом». Об этом сообщает РБК.
По его словам, соответствующую информацию он узнал сам после ввода личных данных на сайте электронной базы розыска МВД.
Он также отметил, что после одной из работ и административного ареста полицейский сказал ему покинуть Россию.
«Больше года я не в РФ. Как это влияет на мою жизнь? Я не могу жить в РФ и самовыражаться посредством своего творчества», — сообщил он.
Ранее в базе Министерства внутренних дел появилась информация о том, что следователи объявили в розыск певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по уголовному делу.
До этого стало известно, что журналист Глеб Пьяных* может быть привлечен к уголовному делу из-за уклонения от выполнения обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.