NHC: в Атлантическом океане сформировался новый ураган «Оскар»

«Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого стало известно о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.