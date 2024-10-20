NHC: в Атлантическом океане сформировался новый ураган «Оскар»

В Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар», информирует Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
По данным центра, скорость порывов ветра внутри урагана достигает около 36 метров в секунду.
Ураган движется в западном направлении со скоростью 19 километров в час, однако штормовых предупреждений в связи с этим природным явлением пока не объявлено.
Ранее сообщалось, как на Флориду обрушился ураган «Милтон».
«Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого стало известно о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.