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NHC: в Атлантическом океане сформировался новый ураган «Оскар»

Штормовых предупреждений не объявлялось.

Источник: Аргументы и факты

В Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар», информирует Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

По данным центра, скорость порывов ветра внутри урагана достигает около 36 метров в секунду.

Ураган движется в западном направлении со скоростью 19 километров в час, однако штормовых предупреждений в связи с этим природным явлением пока не объявлено.

Ранее сообщалось, как на Флориду обрушился ураган «Милтон».

«Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого стало известно о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.