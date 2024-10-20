200 художников попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Государственная Третьяковская галерея намерена ликвидировать отдел новейших течений 22 октября. Об этом сообщается в письме российских художников, о котором РБК заявил историк искусства Андрей Ерофеев.
Отмечается, что обращение поддержали 200 деятелей искусства, среди которых художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, Сергей и Владимир Мироненко и другие. Они сообщили об угрозе утраты экспонатов и попросили «не обрекать будущее поколение третьяковцев».
Кроме того, авторы письма добавили, что новейших течений создали в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции российского новейшего искусства.
Ранее стало известно, что в Замоскворецком районном суде зарегистрировано исковое заявление от Государственной Третьяковской галереи. Она просит признать на законодательном уровне 109 предметов искусства бесхозяйными.
До этого сообщалось, что официальный представитель МВД России Ирина Волк передала в дар Третьяковской галерее 17 картин и скульптур, которые создал ее отец.