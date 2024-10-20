200 художников попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Отмечается, что обращение поддержали 200 деятелей искусства, среди которых художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, Сергей и Владимир Мироненко и другие. Они сообщили об угрозе утраты экспонатов и попросили «не обрекать будущее поколение третьяковцев».