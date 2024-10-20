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В Астане провели конференцию, посвященную подвигу Рахимжана Кошкарбаева

Межведомственная научно-практическая конференция «Рахимжан Кошкарбаев. Знамя над Рейхстагом» прошла в Национальном университете обороны Республики Казахстан, передает ИА El.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Источник: EL.kz

В ней приняли участие представители Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, профессорско-преподавательский состав, магистранты и докторанты вуза, преподаватели и курсанты высших военных и специальных учебных заведений, историки, ветераны и родственники Рахимжана Кошкарбаева.

Формат конференции позволил участникам в созидательном ключе обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы военно-патриотического воспитания и участия казахстанцев во Второй мировой войне.

— Сегодняшний конструктивный диалог должен привести нас к единому пониманию вопросов Берлинской наступательной операции и ее значения в деле разгрома фашизма. Участники конференции также вспомнят боевой путь 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, детально расскажут о подвиге прославленного батыра.

отметил в приветственном слове начальник Национального университета обороны РК генерал-майор Аскар Мустабеков.

В те дни 1945 года нашему легендарному земляку было всего 20 лет. Его жизненный путь, роль и место в истории могут стать тем самым ориентиром, на который обязаны равняться современные военнослужащие Казахстана.

Генерал-лейтенант в отставке Абай Тасбулатов назвал Рахимжана Кошкарбаева феноменом. Своим жизненным примером он показал, что скромность и трудолюбие, ответственность за вверенное дело проложат путь к признанию. Так и получилось: время все расставило на свои места.

На конференции прозвучали такие доклады, как «Берлинская наступательная операция и ее значение в окончательном разгроме фашизма» и «Боевой путь полка, в котором служил Рахимжан Кошкарбаев».

Заместитель начальника алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Алуа Байкадамова выступила с сообщением на тему: «О знаменитом подвиге — героические 360 шагов». Были также выступления о вкладе воинов из Таджикистана и Кыргызстана в Великую Победу.

В резолюции конференции отмечено, что исследование и популяризация героических страниц военной истории нашей страны являются первостепенными задачами научного сообщества.