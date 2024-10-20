В Астане провели конференцию, посвященную подвигу Рахимжана Кошкарбаева

В ней приняли участие представители Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, профессорско-преподавательский состав, магистранты и докторанты вуза, преподаватели и курсанты высших военных и специальных учебных заведений, историки, ветераны и родственники Рахимжана Кошкарбаева.
Формат конференции позволил участникам в созидательном ключе обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы военно-патриотического воспитания и участия казахстанцев во Второй мировой войне.
— Сегодняшний конструктивный диалог должен привести нас к единому пониманию вопросов Берлинской наступательной операции и ее значения в деле разгрома фашизма. Участники конференции также вспомнят боевой путь 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, детально расскажут о подвиге прославленного батыра.
В те дни 1945 года нашему легендарному земляку было всего 20 лет. Его жизненный путь, роль и место в истории могут стать тем самым ориентиром, на который обязаны равняться современные военнослужащие Казахстана.
Генерал-лейтенант в отставке Абай Тасбулатов назвал Рахимжана Кошкарбаева феноменом. Своим жизненным примером он показал, что скромность и трудолюбие, ответственность за вверенное дело проложат путь к признанию. Так и получилось: время все расставило на свои места.
На конференции прозвучали такие доклады, как «Берлинская наступательная операция и ее значение в окончательном разгроме фашизма» и «Боевой путь полка, в котором служил Рахимжан Кошкарбаев».
Заместитель начальника алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Алуа Байкадамова выступила с сообщением на тему: «О знаменитом подвиге — героические 360 шагов». Были также выступления о вкладе воинов из Таджикистана и Кыргызстана в Великую Победу.
В резолюции конференции отмечено, что исследование и популяризация героических страниц военной истории нашей страны являются первостепенными задачами научного сообщества.