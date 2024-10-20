Губернатор Артамонов: в Липецкой области обломки БПЛА упали на дорогу

Обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты дрона обезвреживают. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Игорь Артамонов.
«Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сказано в сообщении.
Он также отметил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Кроме того, Артамонов попросил не размещать в социальных сетях фотографии и видео о последствиях атак дронов или их пролетов, поскольку это помогает Вооруженным силам Украины корректировать точность нападений.
Ранее Артамонов заявлял, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом.
До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что средства ПВО Вооруженных сил России сбили четыре беспилотника ВСУ над территорией региона.