МВД: пользователям Telegram начали рассылать вирус под видом фото

Пользователям Telegram начали рассылать новый вирус, содержащийся в прикрепленных к сообщению файлах. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В министерстве пояснили, что в сообщения отправляют файлы с подписями, которые могут побудить пользователя открыть их. Они подписаны как изображения, но имеют расширение APK.
Отмечается, что фото не могут иметь такое расширение, в отличие от вредоносных программ.
Ранее доктор технических наук и руководитель кафедры КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» в РТУ МИРЭА Елена Максимова объясняла, как снизить вероятность заражения троянами.
До этого эксперт Кай Михайлов заявлял, что больше половины всех попыток мошенничества происходят через телефонные звонки. Уточнялось, что самой распространенной схемой обмана является вишинг.