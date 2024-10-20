Капремонт Дворца культуры «Исток» стартовал в городском округе Серпухов

Здание Дворца культуры «Исток» было построено в 1860-е годы. Тогда серпуховский мануфактурщик Николай Николаевич Коншин принял решение о постройке на правом берегу Нары бумагопрядильной и ткацкой фабрики «Новая мыза». С начала XX века в здании располагались чайная с театром, клуб имени Семена Буденного, клуб «Красный текстильщик», а с 1992 года он стал называться Дворцом культуры «Исток».