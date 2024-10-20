Капремонт Дворца культуры «Исток» стартовал в городском округе Серпухов

«В настоящее время на объекте работают 24 человека. Строители проводят демонтажные работы с уборкой строительного мусора», — говорится в сообщении.
Здание Дворца культуры «Исток» было построено в 1860-е годы. Тогда серпуховский мануфактурщик Николай Николаевич Коншин принял решение о постройке на правом берегу Нары бумагопрядильной и ткацкой фабрики «Новая мыза». С начала XX века в здании располагались чайная с театром, клуб имени Семена Буденного, клуб «Красный текстильщик», а с 1992 года он стал называться Дворцом культуры «Исток».
«Площадь объекта составляет 3 тыс. 550 кв. м. В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование», — говорится в материале.
Как отмечается, завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.