В 2025 году в Приморье обещают в полную силу запустить горнолыжный курорт «Арсеньев»

Первых гостей в тестовом режиме примет горнолыжный курорт «Арсеньев» к концу декабря этого года. В полную силу он заработает в конце 2025 года. Об этом стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Арсеньевского городского округа под руководством губернатора края Олега Кожемяко в субботу, 19 октября, во время его рабочей поездки в муниципалитет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на primorsky.ru.
Глава региона лично осмотрел строительство курорта. Работы на объекте, по оценке краевых властей, ведутся активно: началась поставка технологического оборудования канатных дорог и систем оснежения. По данным заместителя председателя Правительства Приморья Николая Стецко, курорт «Арсеньев» — самый большой социальный проект на территории региона. Его стоимость — 9,3 млрд рублей.
«Мы увидели, что уже установлены все опоры канатной дороги. К концу декабря первый этап строительства будет завершен, и первые гости курорта смогут посетить его в тестовом режиме. Уверен, что инвестор выполнит свои обязательства. Полный запуск горнолыжного курорта намечен на конец 2025 года», — сказал Олег Кожемяко.
Напомним, в субботу, 19 октября, губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Арсеньевский городской округ с рабочим визитом. Глава региона осмотрел ТОС на улице Жуковского, школы № 3 и № 5 и их территории, базу отдыха «Бодрость» и стадион «Авангард» спортивной школы «Юность».