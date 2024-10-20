В 2025 году в Приморье обещают в полную силу запустить горнолыжный курорт «Арсеньев»

Первых гостей в тестовом режиме примет горнолыжный курорт «Арсеньев» к концу декабря этого года. В полную силу он заработает в конце 2025 года. Об этом стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Арсеньевского городского округа под руководством губернатора края Олега Кожемяко в субботу, 19 октября, во время его рабочей поездки в муниципалитет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на primorsky.ru.