В России запатентовали мармелад с высокой пищевой ценностью для диабетиков

По разным оценкам, в России сахарным диабетом болеют от 10 до 12 млн человек. Продукты с содержанием сахара могут существенно повысить уровень глюкозы в крови. Как отмечают авторы разработки, сейчас в кондитерской промышленности известны разработки мармелада либо с высоким содержанием сахара, либо с сахарозаменителями и искусственными красителями и при этом с низкой пищевой ценностью для организма. Для решения этой проблемы ученые предложили новый подход к производству продукта.