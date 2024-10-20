Роспотребнадзор по Красноярскому краю развеял мифы о гречневой крупе

Роспотребнадзор по Красноярскому краю рассказал, как выбрать гречку и развеяли мифы о крупе. Как оказалось, справиться с дефицитом железа гречка не в силах, несмотря на то, что элемента в крупе достаточно — 37% в 100 грамм сухого продукта. Однако из растительной пищи железо практически не усваивается.