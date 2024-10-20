В Липецке и двух муниципальных округах отменили режим угрозы атаки дронов

В Липецка и еще в двух муниципальных округах отменили красный уровень угрозы атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его информации, речь идет о Липецком и Становлянском муниципальных округах.
При этом на всей территории региона сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
Ранее Артамонов призвал жителей региона воздержаться от общения с анонимными пользователями в социальных сетях и мессенджерах, которые пытаются обсуждать атаки дронов.
До этого губернатор Липецкой области сообщал, что обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника. Артамонов у себя в Telegram-канале писал, что украинские дроны были уничтожены в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом.