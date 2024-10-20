В Липецке и двух муниципальных округах отменили режим угрозы атаки дронов

До этого губернатор Липецкой области сообщал, что обломки беспилотника упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника. Артамонов у себя в Telegram-канале писал, что украинские дроны были уничтожены в небе над Липецкой и Липецким муниципальным округом.