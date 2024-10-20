Омичам покажут медленный хорор

Постановки в жанре хорор — не частое явление в омском театральном мире. Поэтому появление такого спектакля в репертуаре «Пятого театра», с одной стороны, новость для нашего города, с другой — оправданный шаг, поскольку театральные эксперименты — это основа художественной политики этого творческого коллектива. О том, что ждет зрителя на премьере на пресс-завтраке рассказали режиссер постановки Фамил Джавадов и актеры театра Сергей Троицкий и Евгений Точилов.
По словам Фамила Джавадова, зрителя не станут пугать какими-то прямыми способами устрашения вроде страшной музыки или жутких картинок. Творческие приемы, выбранные приглашенным режиссером, иные.
«В кино зрителей зачастую пугают скримерами, жестокими сценами и другими визуальными и шумовыми эффектами. В театре можно использоваться другие методы воздействия, которые демонстрирует поджанр слоубёрнер. Для него характерно постепенное погружение зрителя в тревожную атмосферу, предчувствие чего-то ужасного и саспенс за счет постепенного стирания границ между реальностью и фантазией. Так называемый “медленный хоррор”. Сначала есть задача усыпить бдительность зрителя, чтобы он расслабился, а затем задать что-то более страшное», — открывает режиссерский замысел Фамил.
Пьеса начинается с того, что главный герой журналист Игорь Воеводин, привыкший к комфорту столичной жизни, отправляется в командировку на остров Рикоту, расположенный где-то на дальней оконечности нашей страны. Поначалу Игорь смотрит на немногочисленных местных жителей свысока, но затем ситуация развивается странно — островитяне считают, что никакой Москвы и России не существует. Чем дальше, тем больше журналист понимает, что ему грозит опасность и теперь его главная задача выбраться на большую землю.
«Любая профессия, безусловно, накладывает какой-то отпечаток на человека, его поведении. Поэтому готовясь к роли, мы с режиссером обсуждали, что свойственно журналистам. Спасибо завлиту нашего театра, которой по роду деятельности много общаться с журналистами», — рассказал о работе над ролью журналиста Игоря Воеводина Сергей Троицкий. Опыт работы в жанре хорор для Сергей не первый и в принципе он не противник этого направления.
«Не то чтобы я был ярым фанатом этого жанра, но иногда хочется пощекотать нервы», — поделился Серей.
Особую атмосферу, кроме актерской игры, в спектакле создают музыка, декорации и костюмы создают особую атмосферу действия. В качестве саундтреков режиссер выбрал вокальные композиции разных композиторов двадцатого века, среди которых есть и советские авторы. С актерами работала хореограф Аглая Соловьева.
«В нашем спектакле нет стандартный “пугалок”, каких-то кровавых сцен, — рассказывает Евгений Точилов (островитянин Антонов). — Мы пытаемся докопаться до каких-то других интересных вещей. Например, в сцене, в которой есть юмор, вдруг меняется какая-то составляющая, основанная на взаимодействии актеров, повороте ситуации и мурашки начинают по коже бежать. Здесь особая роль принадлежит хореографу. Она помогает нам на уровне пластики. А когда мы танцуем, она делает так, чтобы обыкновенный танец стал страшным. И получается совершенно другой эффект».
Свой вклад в хорор-атмосферу вносят и декорации, над созданием которых работал художник-постановщик Никита Запаскин.
«Меня поразили декорации, когда я их в первых раз увидел, — поделился впечатлениями Сергей Троицкий. — Они прямо излучают определенную ауру и мне, как актеру, очень комфортно в них существовать».
Создатели спектакля говорят о своей постановке, как об истории о человеке, который, не имея опоры, попадает в другую реальность, которая оказывается западней. Сумеет ли он выбраться из коварно расставленной ловушки, зрители узнают на премьерных показах спектакля «Остров Рикоту», которые пройдут в «Пятом театре» 25 и 26 октября в 18:30.