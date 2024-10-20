Омичам покажут медленный хорор

«В нашем спектакле нет стандартный “пугалок”, каких-то кровавых сцен, — рассказывает Евгений Точилов (островитянин Антонов). — Мы пытаемся докопаться до каких-то других интересных вещей. Например, в сцене, в которой есть юмор, вдруг меняется какая-то составляющая, основанная на взаимодействии актеров, повороте ситуации и мурашки начинают по коже бежать. Здесь особая роль принадлежит хореографу. Она помогает нам на уровне пластики. А когда мы танцуем, она делает так, чтобы обыкновенный танец стал страшным. И получается совершенно другой эффект».