86 лет со дня образования отмечают в Хабаровском крае

Хабаровскому краю исполнилось 86 лет. С праздником жителей региона поздравил губернатор Дмитрий Демешин, отметив, что этот день — тружеников разных отраслей, детей, молодежи и ветеранов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Мы — не дальняя окраина страны, а один из важнейших центров ее развития. Благодаря курсу разворота на Восток, заданному Президентом России, Дальний Восток становится центром укрепления позиций нашего государства в глобальной экономике и местом, от развития которого во многом зависит дальнейшее процветание Отечества», — сказал Дмитрий Демешин.
Он отметил, что у региона есть огромный природный и логистический потенциал. Однако самое главное — это люди, которые каждый день создают общее будущее. А девизом считается фраза «у Хабаровского края нет окраин».
В регионе признают существующие проблемы и все вместе их решают, несмотря на их размеры. В этом принимают участие не только власти, но и сами жители.