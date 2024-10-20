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В проекте «Царь горы» поучаствовали 117 жителей Братска

Соревнования не проводились в Братске пять лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 19 октября в Братске состоялся апхилл-проект под названием «Царь горы». Поучаствовать в мероприятии решили около 117 сибиряков. Именно столько горожан приняли участие в забеге, который прошел на склоне горы Пихтовой. Об этом своем тг-канале сообщил Александр Дубровин, мэр Братска.

— Спортивное субботнее утро в Братске! — окрестил мероприятие градоначальник. — 117 братчан сегодня приняли участие UPHILL-проекте «Царь горы». Благодарю всех причастных!! Всем хорошего дня!

Также Александр Дубровин сообщил, что апхилл-проект «Царь горы» одно из любимых мероприятий горожан. Однако соревнования не проводились в Братске уже около пяти лет. Мэр отметил, что спортсмены соскучились по таким праздникам.