Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 шайб

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов чемпионата НХЛ за всю историю до 40 голов.
Россиянин отметился голом в матче против «Нью-Джерси Девилз». На данный момент хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 854 шайб.
Рекордсменом лиги является Гретцки, который забросил 894 гола в 1487 матчах регулярных чемпионатов.
Ранее стало известно, что российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 500-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
До этого сообщалось, что Овечкин достиг важного рубежа в своей карьере, совершив 700 результативных передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.