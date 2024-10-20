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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 шайб

Российский хоккеист забросил 854-ю шайбу в НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов чемпионата НХЛ за всю историю до 40 голов.

Россиянин отметился голом в матче против «Нью-Джерси Девилз». На данный момент хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 854 шайб.

Рекордсменом лиги является Гретцки, который забросил 894 гола в 1487 матчах регулярных чемпионатов.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 500-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

До этого сообщалось, что Овечкин достиг важного рубежа в своей карьере, совершив 700 результативных передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.