Омичам, пострадавшим от пожара на 19-й Линии, помогут отсудить выплаты

Напомним, авария на газопроводе, приведшая к мощному пожару, случилась 20 июля. Погиб 59-летний мужчина, пострадали 25 частных домов, пять сгорели дотла. Жители 19-й Линии получили также единовременные выплаты от правительства региона и мэрии.