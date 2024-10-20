Омичам, пострадавшим от пожара на 19-й Линии, помогут отсудить выплаты

Часть жителей, признанных пострадавшими в результате аварии на газопроводе в частном секторе по улице 19-я Линия, осталась недовольна суммой полученных страховых выплат.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, выплаты производила Всероссийская страховая компания. Общая сумма составила 13, 6 млн рублей, общее количество получателей — 13,6 млн рублей. Получатели, не согласные с размером выплаты, планируют обратиться в суд. Глава региона инициативу поддержал.
«Поручил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту помочь людям составить исковые заявления в суд и оказать максимальное содействие», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, авария на газопроводе, приведшая к мощному пожару, случилась 20 июля. Погиб 59-летний мужчина, пострадали 25 частных домов, пять сгорели дотла. Жители 19-й Линии получили также единовременные выплаты от правительства региона и мэрии.