На Амурском утесе проходят мероприятия в честь 86-ой годовщины Хабаровского края

Так все желающие могут посетить авторскую фотовыставку Артема Щуковского «Четыре времени Хабаровского края» (0+), послушать лекцию «Великое переселение: как и где искать предков» (0+), посмотреть анимационные фильмы от фестиваля «Анимур» (0+) и узнать о таинственных городских легендах Хабаровска.