На Амурском утесе проходят мероприятия в честь 86-ой годовщины Хабаровского края

В честь праздника для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа. С 10.00 утра на Амурском утесе кипит жизнь, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Туристического информационного центра.
Так все желающие могут посетить авторскую фотовыставку Артема Щуковского «Четыре времени Хабаровского края» (0+), послушать лекцию «Великое переселение: как и где искать предков» (0+), посмотреть анимационные фильмы от фестиваля «Анимур» (0+) и узнать о таинственных городских легендах Хабаровска.
Мероприятия продлятся в течение всего дня. Начало в 10.00.