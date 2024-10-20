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На Амурском утесе проходят мероприятия в честь 86-ой годовщины Хабаровского края

Все желающие могут посетить выставку, послушать лекции или посмотреть мультфильмы.

Источник: AmurMedia

В честь праздника для жителей и гостей города подготовлена насыщенная культурная программа. С 10.00 утра на Амурском утесе кипит жизнь, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Туристического информационного центра.

Так все желающие могут посетить авторскую фотовыставку Артема Щуковского «Четыре времени Хабаровского края» (0+), послушать лекцию «Великое переселение: как и где искать предков» (0+), посмотреть анимационные фильмы от фестиваля «Анимур» (0+) и узнать о таинственных городских легендах Хабаровска.

Мероприятия продлятся в течение всего дня. Начало в 10.00.

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