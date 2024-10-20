Туман, заморозки и ветер обещают казахстанцам синоптики

20 октября на севере, юге Атырауской области ожидается туман.
Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный в центре, на севере области 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Карагандинской области, на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман.
В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман, в центре области заморозки 3 градуса.
В Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный в центре, на востоке области порывы 15−18 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.