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Туман, заморозки и ветер обещают казахстанцам синоптики

В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 20 октября, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +6° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: EL.kz

20 октября на севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный в центре, на севере области 15−20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Карагандинской области, на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман.

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман, в центре области заморозки 3 градуса.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный в центре, на востоке области порывы 15−18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.