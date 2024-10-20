Туман, заморозки и ветер обещают казахстанцам синоптики

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Карагандинской области, на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман.