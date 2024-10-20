Что за чем: как правильно чередовать растения на грядках

Даже на самом маленьком участке вполне реально чередовать растения — это позволяет выращивать здоровые культуры, получать хороший урожай и сохранять структуру почвы на многие годы.
Одну и ту же культуру, как и растения, относящиеся к одному семейству, необходимо высаживать на одно и то же место не ранее, чем раз в три года. Например, капуста и редис относятся к одному семейству крестоцветных, а значит, потребляют схожие минералы и нападают на них одни и те же вредители.
Кто есть кто:
- бахчевые: арбуз, дыня, кабачок, патиссон, тыква и другие.
- бобовые: бобы, горох, нут, фасоль, чечевица.
- зонтичные: анис, кориандр, любисток, морковь, петрушка, сельдерей, тмин, укроп, фенхель.
- крестоцветные (капустные): капуста, кресс-салат, редька, репа, руккола, салат, шпинат.
- пасленовые: баклажаны, картофель, перцы, помидоры.
Представители семейства бобовых славятся тем, что прекрасно насыщают почву азотом, который активно потребляют практически все растения. Поэтому на участке, где в прошлом году росли горох, фасоль или нут, в этом можно собрать отличный урожай моркови, свеклы, тыквы.
Как правильно сочетать культуры
А еще, планируя схему посадки, важно учитывать, какие культуры с какими «дружат». Например, отлично уживаются лук и морковь: обеим культурам вредят мушки, но мухи, вредящие моркови, не переносят аромат лука, а вредителей лука отпугивает морковь.
В картофельные грядки хорошо высаживать боб: с одной стороны, его запах отпугивает проволочника, от которого очень страдают клубни картофеля, а с другой, подземная часть боба обогащает почву азотом, что обеспечивает картофелю рост.
А вот высаживать в одной теплице огурцы и помидоры, что часто, желая сэкономить, делают многие дачники, нельзя. Огурцы любят сырую, часто увлажняемую почву. А на помидорах от повышенной влажности развивается фитофтороз.
Плохо растут рядом помидоры и картофель — у них одинаковые вредители, и если например, колорадские жуки поразят картофель, то заодно уничтожат и томаты. По аналогичной причине лучше не высаживать рядом с помидорами баклажаны и болгарский перец.
А еще для помидоров опасно соседство с петунией: на рассаде последней часто бывает визуально не определимый вирус, который губителен для томатов.
Плохо растут рядом горох и лук, горох и чеснок, горох и томаты. А если рядом с фасолью посадить чеснок, то на ней будет меньше завязей и соцветий, а значит — меньше урожай.