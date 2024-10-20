Что за чем: как правильно чередовать растения на грядках

Одну и ту же культуру, как и растения, относящиеся к одному семейству, необходимо высаживать на одно и то же место не ранее, чем раз в три года. Например, капуста и редис относятся к одному семейству крестоцветных, а значит, потребляют схожие минералы и нападают на них одни и те же вредители.