Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют в Башкирии в воскресенье, 20 октября

В воскресенье, 20 октября, в южных районах Башкирии прогнозируется ухудшение погоды. Как передают в Башгидрометцентре, местами в республике ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер восточного и северо-восточного направления.
В остальных районах Башкирии метеорологи обещают без существенных осадков, ветер также северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит −2, −7, местами столбики термометров покажут до +3. В светлое время суток по республике ожидается небольшое потепление до +7, +12.
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