Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшие дожди и порывистый ветер прогнозируют в Башкирии в воскресенье, 20 октября

Какая погода ждет жителей Башкирии в воскресенье, 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 20 октября, в южных районах Башкирии прогнозируется ухудшение погоды. Как передают в Башгидрометцентре, местами в республике ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер восточного и северо-восточного направления.

В остальных районах Башкирии метеорологи обещают без существенных осадков, ветер также северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит −2, −7, местами столбики термометров покажут до +3. В светлое время суток по республике ожидается небольшое потепление до +7, +12.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.