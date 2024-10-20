В омских автобусах планируют установить еще 100 валидаторов

Омская мэрия планирует оборудовать валидаторами еще 100 автобусов большого класса. Сейчас валидаторы установлены в 260 автобусах, 15 троллейбусах, 25 трамваях.
Как сообщает «Новый Омск», этой информацией и планами на будущий год с депутатами Омского городского совета на транспортном комитете поделился заместитель директора дептранса Сергей Фальковский.
Еще на 10 автобусах и 5 трамваях валидаторы поставят уже в концу нынешнего года. Таким образом в 2025-м на бескондукторную систему оплаты проезда перейдет практически весь муниципальный общественный транспорт Омска.
Напомним, ранее «КП-Омск» писала о планах мэрии закупить 50 транспортных терминалов. Сумма закупки составила более 1 371 133 рублей.