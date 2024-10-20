Депутат Заксобрания Иркутской области отправился в зону СВО

К слову, это уже не первая поездка Даниила на Донбасс. Вскоре после объявления начала спецоперации сибиряк отправился в Мариуполь вместе с другими волонтерами. Хотя в это время еще шли бои. Там депутат помогал местным жителям попасть в пункты временного размещения, развозил питьевую воду и еду людям, которые прятались в подвалах своих домов.