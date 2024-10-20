Депутат Заксобрания Иркутской области отправился в зону СВО

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области отправился добровольцем «За ленточку». Даниил Литвинов подписал контракт. Уже известно, что проходить службу сибиряк будет в составе бригады аэроразведки ГРОМ «Каскад». Об этом в тг-канале сообщил ИРО МГЕР. Также Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, пожелал земляку удачи и скорейшей Победы!
— Принял одно из самых важных решений в своей жизни — отправляюсь добровольцем в зону СВО. Сегодня перед нашей страной стоят серьезные вызовы. Мы противостоим большому злу. Консолидация сейчас важна как никогда, и на фронте, и в тылу. Я осознал, что готов и хочу внести свой вклад в Победу, которая обязательно придет, — поделился депутат Законодательного Собрания региона Даниил Литвинов.
К слову, это уже не первая поездка Даниила на Донбасс. Вскоре после объявления начала спецоперации сибиряк отправился в Мариуполь вместе с другими волонтерами. Хотя в это время еще шли бои. Там депутат помогал местным жителям попасть в пункты временного размещения, развозил питьевую воду и еду людям, которые прятались в подвалах своих домов.