Новый центр адаптивного спорта построят в Хабаровском крае

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься в Ванино.
Как рассказали в краевом правительстве, работы на новом физкультурно-спортивном центре уже начались. Строители сейчас занимаются возведением крыши. Дальше пройдут сантехнические и отделочные работы. Также параллельно идет закупка специализированного оборудования.
Подготовка к строительству центра для развития адаптивных видов спорта идет и в Хабаровске. Помимо спортивных залов в нем будет и медико-восстановительный центр, гостиница, универсальные залы, спорткомплекс с бассейнов. Планируется организовать и зону для фудкорта.
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