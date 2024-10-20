Новый центр адаптивного спорта построят в Хабаровском крае

Подготовка к строительству центра для развития адаптивных видов спорта идет и в Хабаровске. Помимо спортивных залов в нем будет и медико-восстановительный центр, гостиница, универсальные залы, спорткомплекс с бассейнов. Планируется организовать и зону для фудкорта.