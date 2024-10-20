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Православные чествуют чудотворную икону «Умиление»: в чем и кому помогает

Православные 20 октября чествуют Псково-Печерскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чудотворная икона, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и стала известна в среде верующих как исцелительница незрячих и заступница Северо-Западных рубежей России.

Особенно прославилась икона во время Ливонской войны, в 1581 году, когда сохранила город от польско-литовских войск.

В па­мять чу­дес­но­го из­бав­ле­ния го­ро­да Пско­ва от оса­ды войск поль­ско­го ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия в 1581 го­ду при ца­ре Фе­о­до­ре Иоан­но­ви­че свя­той об­раз был укра­шен жем­чу­гом и ка­ме­нья­ми — ал­ма­за­ми, изу­мру­да­ми, яхон­та­ми, аме­ти­ста­ми.

Помогла она и во время войны 1812 года, когда Пскову угрожала опасность. По просьбе горожан был проведен крестный ход с иконами, одной из которых был образ «Умиление», и город уцелел.

Икона находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, а в Успенском храме монастыря хранятся два чтимых списка этой иконы.

Празд­но­ва­ние иконе «Уми­ле­ние» 7/20 ок­тяб­ря уста­нов­ле­но в па­мять из­бав­ле­ния Пско­ва от на­ше­ствия фран­цуз­ских войск в 1812 го­ду. Так­же празд­но­ва­ния чудотвор­ной иконе со­вер­ша­ют­ся 21 мая, 23 июня и 26 ав­гу­ста.

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