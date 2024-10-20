Православные чествуют чудотворную икону «Умиление»: в чем и кому помогает

Чудотворная икона, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и стала известна в среде верующих как исцелительница незрячих и заступница Северо-Западных рубежей России.
Особенно прославилась икона во время Ливонской войны, в 1581 году, когда сохранила город от польско-литовских войск.
В память чудесного избавления города Пскова от осады войск польского короля Стефана Батория в 1581 году при царе Феодоре Иоанновиче святой образ был украшен жемчугом и каменьями — алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами.
Помогла она и во время войны 1812 года, когда Пскову угрожала опасность. По просьбе горожан был проведен крестный ход с иконами, одной из которых был образ «Умиление», и город уцелел.
Икона находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, а в Успенском храме монастыря хранятся два чтимых списка этой иконы.
Празднование иконе «Умиление» 7/20 октября установлено в память избавления Пскова от нашествия французских войск в 1812 году. Также празднования чудотворной иконе совершаются 21 мая, 23 июня и 26 августа.