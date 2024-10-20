Православные чествуют чудотворную икону «Умиление»: в чем и кому помогает

Чудотворная икона, по преданию, написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Федором во время игуменства преподобного Корнилия Псково-Печерского (XVI век) и стала известна в среде верующих как исцелительница незрячих и заступница Северо-Западных рубежей России.