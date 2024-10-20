Во всех районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Как проинформировали в администрации Волгоградской области, сейчас работают свыше 1,4 тыс. центральных и автономных котельных, которые подают ресурс в более чем 9,5 тыс. многоквартирных домов, 656 детсадов, 821 школу, 268 медучреждений и 846 прочих значимых муниципальных организаций.