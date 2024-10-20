Во всех районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Как проинформировали в администрации Волгоградской области, сейчас работают свыше 1,4 тыс. центральных и автономных котельных, которые подают ресурс в более чем 9,5 тыс. многоквартирных домов, 656 детсадов, 821 школу, 268 медучреждений и 846 прочих значимых муниципальных организаций.
Добавим, в субъекте региональный штаб по обеспечению электроснабжения потребителей и межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы координирует работу всех структур. На особом контроле — действия УК и организаций, отвечающих за отладку внутридомовых тепловых сетей.
В Волгоградской области работает горячая линия. Диспетчер принимает заявку, регистрирует ее и сообщает, когда к вам приедет специалист.