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В Омске перекрыли середину набережной Тухачевского

Там благоустраивают территорию нового «Спарт-отеля».

Источник: Комсомольская правда

В Омске на участке от улицы Таубе до улицы Достоевского перекрыли набережную Тухачевского, ранее этот маршрут был прогулочным и вел к Омской крепости.

Как указано на информационной табличке, на участке проводится благоустройство территории, прилегающей к гостинице «Спарт-отель», расположенной по улице Некрасова, 8.

Работы проводит ООО «СК Сибком», заказчиком является АО «Бизнес-технологии». Работы по проведению благоустройства продлятся до 30 августа следующего года.

Пока же омичам предлагают обходить перекрытый участок по улице Партизанской через сквер Воскресенский.