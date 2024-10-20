В Омске перекрыли середину набережной Тухачевского

В Омске на участке от улицы Таубе до улицы Достоевского перекрыли набережную Тухачевского, ранее этот маршрут был прогулочным и вел к Омской крепости.
Как указано на информационной табличке, на участке проводится благоустройство территории, прилегающей к гостинице «Спарт-отель», расположенной по улице Некрасова, 8.
Работы проводит ООО «СК Сибком», заказчиком является АО «Бизнес-технологии». Работы по проведению благоустройства продлятся до 30 августа следующего года.
Пока же омичам предлагают обходить перекрытый участок по улице Партизанской через сквер Воскресенский.