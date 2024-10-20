Красноярцы просят Екатерину Мизулину удалить пост про учителя «квадробера»

«Я сам учился в том году у этого физика, которого по ошибке оклеветали квадробером». И могу сказать что это прекрасный человек! Он всегда был готов помочь ученикам исправить оченки и объяснить тему. Постоянно проводил стримы на ютубе, где помогал решать домашнюю работу… Мне очень обидно, что такого человека оклеветали в интернете… ".