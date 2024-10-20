Красноярцы просят Екатерину Мизулину удалить пост про учителя «квадробера»

Учитель физики Виктор Касьянов уволился из красноярской школы № 147 после скандального видео, появившегося в соцсетях. Опубликовала его у себя в Телеграмм-канале и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. И получила письма от школьников и родителей из Красноярска, которые просят общественницу удалить пост про физика- «квадробера». По их мнению, учителя оклеветали и требуют закрыть канал, который выложил видео.
«Пишут школьники из Красноярска в защиту учителя-физика. Подростки считают, что педагог интересно рассказывал предмет, а тг-каналы распространили ложную информацию, вырезав видео из контекста. Они попросили меня удалить пост, что я и сделала. История неоднозначная, судя по всему», — сообщила у себя на странице Мизулина.
В комментариях красноярские бывшие ученики пишут:
«Екатерина Мизулина, удалите, пожалуйста, пост про физика, это такой бред… Это все физминутки, он просто хотел, чтобы у нас появилось желание учиться… Он ничего плохого не делал. Он был просто очень добрым… “.
«Я сам учился в том году у этого физика, которого по ошибке оклеветали квадробером». И могу сказать что это прекрасный человек! Он всегда был готов помочь ученикам исправить оченки и объяснить тему. Постоянно проводил стримы на ютубе, где помогал решать домашнюю работу… Мне очень обидно, что такого человека оклеветали в интернете… ".
«В 147-й школе ввели физминтуки, которые учитель проводил. Отжимался, прыгал с учениками, он старался привлечь интерес к предмету таким способом, чтобы всем было интересно, но его не восприняли всерьез…».
Ранее мы писали, что отстранённый из-за мата красноярский учитель труда вернётся к занятиям.