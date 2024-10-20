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Труппа сгоревшего театра в Хабаровске готовит премьеру в ноябре

В Хабаровске в конце ноября состоится премьера спектакля Мцыри (16+) от артистов Хабаровского музыкального театра.

Постановку готовит молодой режиссер Федор Шалагин, который присоединился к команде артистов в начале 99-го сезона. Это будет первая премьера после пожара в ХМТ.

Как сообщили в Минкультуры, премьера музыкальной поэмы запланирована на 23 и 24 ноября. Спектакль пройдет на сцене ОДОРА в 18:00.

В новой работе задействованы известные деятели театра из столицы: художник-постановщик Алексей Трефилов и композитор-аранжировщик Кирилл Лазарев. Авторы будут поднимать вечные вопросы, которые касаются каждого. Это история об одиночестве и непонимании, о выборе, который мы делаем каждый день. Как наш выбор влияет на нашу дальнейшую жизнь?

театр