Труппа сгоревшего театра в Хабаровске готовит премьеру в ноябре

Постановку готовит молодой режиссер Федор Шалагин, который присоединился к команде артистов в начале 99-го сезона. Это будет первая премьера после пожара в ХМТ.
Как сообщили в Минкультуры, премьера музыкальной поэмы запланирована на 23 и 24 ноября. Спектакль пройдет на сцене ОДОРА в 18:00.
В новой работе задействованы известные деятели театра из столицы: художник-постановщик Алексей Трефилов и композитор-аранжировщик Кирилл Лазарев. Авторы будут поднимать вечные вопросы, которые касаются каждого. Это история об одиночестве и непонимании, о выборе, который мы делаем каждый день. Как наш выбор влияет на нашу дальнейшую жизнь?