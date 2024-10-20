Труппа сгоревшего театра в Хабаровске готовит премьеру в ноябре

В новой работе задействованы известные деятели театра из столицы: художник-постановщик Алексей Трефилов и композитор-аранжировщик Кирилл Лазарев. Авторы будут поднимать вечные вопросы, которые касаются каждого. Это история об одиночестве и непонимании, о выборе, который мы делаем каждый день. Как наш выбор влияет на нашу дальнейшую жизнь?