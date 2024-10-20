Ушел из жизни известный омский футболист

На своей странице «Вконтакте» омский футбольный клуб «Иртыш» сообщил об утрате. Вчера, 19 октября, на 68-м году жизни скончался один из лидеров клуба, ветеран омского футбола Михаил Давыдов — кумир омских футбольных болельщиков 70−80 годов.
«Мастер комбинаций и умного паса, прекрасный исполнитель пенальти. 28 своих мячей провел в ворота соперников с “точки”. В “Иртыше” провел 10 сезонов (1979 — 1988 годы) — 247 матчей, 51 гол. После завершения карьеры игрока стал судьей республиканской категории. В 2003 году в качестве тренера привел команду “Спартак-ОША” к победе в чемпионате Омска. Михаил Владимирович буквально до последних дней жил любимой игрой — футболом», — сообщили в пресс-службе клуба.
Коллектив ФК «Иртыш» и редакция выражают искренние соболезнования родным Михаила Давыдова. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.