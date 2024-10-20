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В Башкирии в январе-августе родилось 22,6 тысячи детей

В январе-августе 2024 года, по данным Башстата, в регионе родилось около 22 582 детей — на 1,53 тыс. меньше, чем за 8 мес. 2023-го.

Источник: Башинформ

Из них более 8 тыс. — первые, почти 7,2 тыс. — вторые, около 4,8 тыс. — третьи дети.

За восемь месяцев с начала года в республике заключено 14,77 тыс. браков, это на 926 меньше, чем годом ранее. Разводов стало больше на 525: развелись 11,32 тыс. пар.

Умерших зафиксировано 34 121 — на 2 218 больше, чем в январе-августе 2023-го.

18 841 из них — мужчины. Умерших в трудоспособном (16−59 лет) возрасте — 8381 (на 1249 больше, чем за период годом ранее).

Из 15 280 умерших женщин в трудоспособном (16−54 года) возрасте были 1906 (больше на 159).