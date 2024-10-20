Первый после мамы: В третье воскресенье октября в России отмечается День отца

— на отпуск по уходу за ребенком. Отцом может быть использован отпуск по уходу за ребенком полностью или по частям. На этот период за отцом сохраняется место работы (должность). Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).