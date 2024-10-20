Первый после мамы: В третье воскресенье октября в России отмечается День отца

Праздник учрежден указом главы государства от 4 октября 2021 года.
Отметим, в нашей стране День отца отмечался с начала 2000-х в некоторых регионах: с 2002 года — в Череповце, 2003-го — Новосибирске, 2011 года — Петербурге, в с 2014 года — в Москве.
Какие гарантии положены работающим папам?
Работающий отец имеет право:
— на неполное рабочее время, если ребенок в возрасте до 14 лет (если ребенок-инвалид — до 18 лет);
— при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
Также в Трудовом кодексе РФ прописано, что он имеет право:
— на отпуск в период декрета жены, если супруга находится в отпуске по беременности и родам, будущий отец имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в этот период независимо от того, как долго он отработал в своей организации. работодатель обязан ему предоставить отпуск вне графика отпусков.
— на отпуск по уходу за ребенком. Отцом может быть использован отпуск по уходу за ребенком полностью или по частям. На этот период за отцом сохраняется место работы (должность). Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).
Кроме того, работающему отцу, воспитывающему ребенка с инвалидностью, полагаются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
«Если работают и мама, и папа, они могут поделить эти выходные, как им удобно. Четыре дня в месяц положены родителям на двоих. Неиспользованные дополнительные дни можно объединять и использовать до 24 дней подряд в течение календарного года», — напомнили в Роструде.
Дополнительные выходные дни предоставляются работнику, имеющему ребенка-инвалида, только по его заявлению.
Также закреплено право на отпуск в удобное время многодетному отцу.
«Многодетный отец, имеющий трех и более детей в возрасте до 18 лет, вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, до достижения младшим из детей возраста 14 лет», — говорят в ведомстве.
Если мать ребенка в возрасте до 14 лет работает вахтовым методом, призвана на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту либо заключила контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ, то работающего отца без его согласия нельзя:
— привлекать к работе в ночное время;
— привлекать к сверхурочной работе;
— направлять в служебные командировки;
— привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Нельзя уволить работающего отца по инициативе работодателя (за исключением случаев, установленных ТК РФ), если он:
— один воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет;
— отец — единственный кормилец ребенка-инвалида до 18 лет либо ребенка до 3 лет в семье, воспитывающей 3 и более детей до 14 лет, если мать не работает;
— один воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет.